Lotta alla mafia e legalità Sciascia in scena al Litta

Da ilgiorno.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotta alla mafia e rispetto della legalità: temi fondamentali che meritano attenzione e riflessione. Al Litta, le Manifatture Teatrali Milanesi propongono una messa in scena dedicata a Sciascia, autore che ha segnato la letteratura e il pensiero italiano. Un’occasione per approfondire questi temi attraverso uno spettacolo che invita alla riflessione, senza enfasi o sensazionalismi.

Titolo iconico. Di quelli che fan tremare le ginocchia al solo pensiero di metterci mano. Non così da MTM, le Manifatture Teatrali Milanesi. Dove da martedì al Litta arriva "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia, diretto da Antonio Syxty. Due soli gli interpreti: Gaetano Callegaro e Giuseppe Lanino. Ulteriore sfida per Filippo Renda, qui a firmare un adattamento del romanzo che si alimenta del confronto Nord-Sud. Di quel conflitto fra visioni che all’epoca (nel 1961, per Einaudi) diventò strumento per far emergere il problema mafia. Inseguendo le indagini del capitano Bellodi, carabiniere di Parma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lotta alla mafia e legalit224 sciascia in scena al litta

© Ilgiorno.it - Lotta alla mafia e legalità, Sciascia in scena al Litta

Memoria, legalità e lotta alla mafia. La lezione della famiglia ImpastatoUn momento di approfondimento dedicato alla memoria, alla legalità e alla lotta alla mafia, attraverso la testimonianza della famiglia Impastato.

Leggi anche: A Latina la teca della “Quarto Savona 15”, simbolo di legalità e lotta alla mafia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Memoria, legalità e lotta alla mafia. La lezione della famiglia Impastato; La tesi di Borsellino è ancora attualissima (di V. Musacchio); La povertà educativa terreno fertile per la criminalità, Mucci: La lotta alla mafia inizia a scuola; La mafia come potere sociale: economia, istituzioni e consenso a Catania.

lotta alla mafia eLotta alla mafia e legalità, Sciascia in scena al LittaTitolo iconico. Di quelli che fan tremare le ginocchia al solo pensiero di metterci mano. Non così da MTM, le Manifatture Teatrali Milanesi. Dove da martedì al Litta arriva Il giorno della civetta d ... ilgiorno.it

lotta alla mafia eLa povertà educativa terreno fertile per la criminalità, Mucci: La lotta alla mafia inizia a scuolaOgni ragazzo che la scuola perde è una lampadina che si spegne nel futuro della nazione: non si illumina più nessuno. A dichiararlo è Aldo Mucci, dirigente nazionale del Sindacato generale scuola (S ... palermotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.