Lotta alla mafia e legalità Sciascia in scena al Litta

Lotta alla mafia e rispetto della legalità: temi fondamentali che meritano attenzione e riflessione. Al Litta, le Manifatture Teatrali Milanesi propongono una messa in scena dedicata a Sciascia, autore che ha segnato la letteratura e il pensiero italiano. Un’occasione per approfondire questi temi attraverso uno spettacolo che invita alla riflessione, senza enfasi o sensazionalismi.

Titolo iconico. Di quelli che fan tremare le ginocchia al solo pensiero di metterci mano. Non così da MTM, le Manifatture Teatrali Milanesi. Dove da martedì al Litta arriva "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia, diretto da Antonio Syxty. Due soli gli interpreti: Gaetano Callegaro e Giuseppe Lanino. Ulteriore sfida per Filippo Renda, qui a firmare un adattamento del romanzo che si alimenta del confronto Nord-Sud. Di quel conflitto fra visioni che all'epoca (nel 1961, per Einaudi) diventò strumento per far emergere il problema mafia. Inseguendo le indagini del capitano Bellodi, carabiniere di Parma.

