A Latina la teca della Quarto Savona 15 simbolo di legalità e lotta alla mafia

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di sei anni torna a Latina la teca della “Quarto Savona 15” l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci in cui persero la vita oltre al magistrato e alla moglie Francesca Morvillo anche i tre agenti della scorta, appunto, Antonio Montinaro, Rocco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

