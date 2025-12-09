A Latina la teca della Quarto Savona 15 simbolo di legalità e lotta alla mafia
A distanza di sei anni torna a Latina la teca della “Quarto Savona 15” l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci in cui persero la vita oltre al magistrato e alla moglie Francesca Morvillo anche i tre agenti della scorta, appunto, Antonio Montinaro, Rocco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Mafia: scoperta a Castelvetrano teca 'Quarto Savona 15' - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Tina Montinaro, vedova dell'agente della polizia di Stato Antonio morto nella strage di Capaci, e il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano hanno scoperto la ... Scrive ansa.it
