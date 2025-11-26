Mourinho bacia Sneijder sulla fronte e racconta | Mi ha regalato il miglior anno della mia carriera

Inter News 24 Mourinho esalta Wesley Sneijder durante la sfida tra Ajax e Benfica, ricordando che l’anno insieme all’Inter è stato il migliore della sua carriera. In occasione della partita tra Ajax e Benfica, José Mourinho, allenatore della formazione ospite, ha avuto un incontro emozionante a bordo campo con due dei suoi ex giocatori: Wesley Sneijder e Khalid Boulahrouz. Entrambi hanno avuto un impatto significativo sulle rispettive carriere del tecnico portoghese, che non ha nascosto la sua affezione per loro. Wesley Sneijder, uno dei protagonisti del leggendario triplete conquistato dall’Inter nel 2010, è stato un giocatore cruciale sotto la guida di Mourinho, tanto che il tecnico ha definito il 2010 come “il miglior anno della carriera”. 🔗 Leggi su Internews24.com

