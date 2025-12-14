Vasco Rossi | Bullizzato da ragazzo il Teatro prima della musica mi ha regalato la libertà

Vasco Rossi, tra le icone del rock italiano, rivela come il teatro abbia rappresentato per lui una via di libertà e riscatto, fin dai tempi della gioventù. Zocca dedica al cantautore una scuola di teatro sperimentale, celebrando le sue radici artistiche e sottolineando l'importanza della recitazione come strumento di crescita e liberazione per i giovani.

Zocca dedica a Vasco Rossi una scuola di teatro sperimentale: un omaggio alle sue radici artistiche e al valore educativo della recitazione per i giovani. Fanpage.it

vasco rossi bullizzato ragazzoVasco Rossi: “Bullizzato da ragazzo, il Teatro prima della musica mi ha regalato la libertà” - Zocca dedica a Vasco Rossi una scuola di teatro sperimentale: un omaggio alle sue radici artistiche e al valore educativo della recitazione per i giovani ... fanpage.it

vasco rossi bullizzato ragazzoVasco Rossi: “Urlai più forte che potevo, prima vivevo in un bozzolo, così ho imparato la libertà” - Il cantante avvia nella sua Zocca un corso di teatro sperimentale “per dare la possibilità alla gente di incontrarsi, non tanto per imparare a recitare o ... repubblica.it

