Questo studio pubblicato da Nature non boccia la chemioterapia preferendo rimedi naturali

Un recente studio pubblicato su Nature ha attirato attenzione, ma non boccia l’efficacia della chemioterapia. Alcune condivisioni sui social affermano che la ricerca collegherebbe i trattamenti chemio a gravi problemi cardiovascolari, tuttavia i dati disponibili non supportano questa conclusione. È importante leggere le fonti ufficiali e affidabili per comprendere correttamente i risultati scientifici e evitare interpretazioni fuorvianti.

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove si sostiene che uno studio pubblicato su Nature dimostrerebbe come i trattamenti chemioterapici siano collegati a gravi malattie cardiovascolari. Si sostiene inoltre che esisterebbero trattamenti «naturali» privi di tali eventi avversi che sarebbero ignorati dalle case farmaceutiche. La fonte è un canale Telegram noto per diffondere contenuti inerenti il campo delle medicine alternative. La chemioterapia è spesso bersaglio di chi divulga presunte alternative ai trattamenti contro i tumori, senza fornire però fonti serie a supporto, mettendo in pericolo i pazienti più sprovveduti o condizionati dall’ambiente in cui vivono. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L’efficacia dei rimedi naturali per contrastare la cellulite Leggi anche: Sei rimedi naturali per denti più bianchi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Questo studio pubblicato da Nature non boccia la chemioterapia preferendo “rimedi naturali” - Suggeriscono rimedi naturali al posto dei trattamenti chemioterapici, ma lo studio che citano non sostiene la loro narrazione. open.online

