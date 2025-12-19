Svelato il punto debole del fungo killer lo studio su Nature sulla fatale Candida auris
Un piccolo fungo, invisibile a occhio nudo, ma capace di seminare devastazione nei reparti ospedalieri, potrebbe avere finalmente un punto vulnerabile. È la Candida auris, chiamato anche il “fungo killer”, che ha fatto irruzione nelle cronache mediche negli ultimi anni per la sua capacità di resistere a tutti i principali farmaci antimicotici e provocare infezioni mortali, con un tasso di mortalità del 45% tra i pazienti più fragili, soprattutto quelli sottoposti a ventilazione meccanica. Da quando è stata identificata per la prima volta nel 2008, la Candida auris ha causato epidemie in oltre 40 Paesi, diventando una minaccia globale inserita dall’Organizzazione mondiale della sanità tra i patogeni fungini di priorità critica e da diversi anni monitorato dalle autorità sanitarie statunitensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
