LIVE Sinner-Darderi Australian Open 2026 in DIRETTA | derby italiano incognita sul fisico del n2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, con i due azzurri che si affrontano agli ottavi di finale dell’ Australian Open, in un derby che può solo che regalarci scintille. Infatti, c’è da capire la forma fisica dell’altoatesino che nel match contro lo statunitense Spizzirri è stato in preda ai crampi riuscendo a portare a casa la partita come per miracolo. Sinner per raggiungere gli ottavi di finale ha affrontato al primo turno il francese Hugo Gaston, battuto 2-0 (6-2, 6-2), con il transalpino che si è ritirato all’inizio del terzo set, l’australiano James Duckworth battuto 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) e il già citato Eliot Spizzirri per 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Darderi-Baez 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: 6-3 l'italiano si prende il primo set, ma quanti gratuiti!

LIVE Australian Open: Musetti passa, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9

