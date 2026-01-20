LIVE Australian Open | Musetti passa sarà derby con Sonego Darderi vince un match drammatico Sinner alle 9

Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare. Tra i risultati, Musetti si qualifica e affronterà Sonego in un derby, mentre Darderi conquista una vittoria sofferta. L’ultimo match in programma è quello di Sinner, previsto alle 9 sulla Rod Laver Arena. Segui gli aggiornamenti di questa giornata di tennis a Melbourne.

Elisabetta Cocciaretto, fresca di vittoria del titolo a Hobart, cede in tre set all'esordio all'austriaca Grabher 7-5 2-6 6-4. Collignon si ritira nel quarto set con Musetti per un problema muscolare sul 4-6 7-6 (3) 7-5, 4-3. Al secondo turno sarà derby tra amici e compagni di doppio tra lui e Lorenzo Sonego. Lorenzo Musetti conquista anche il 3° set sempre lottando, sotto di un break ha recuperato immediatamente andando a chiudere 7-5 ed evitando il tie break con Collignon che inizia a soffrire d crampi. Un eroico Luciano Darderi porta a casa in tre set il match contro Garin.

Errani / Paolini fanno il loro esordio agli Australian Open contro la coppia Lumsden / Tang. Forza ragazze #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Errani #Paolini x.com

Australian Open 2026, Sinner-Gaston al primo turno: ecco a che ora si gioca e dove vederla - facebook.com facebook

