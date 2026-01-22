Segui in tempo reale l’andamento del match tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026. L’italiano si è aggiudicato il primo set con un risultato di 6-3, nonostante alcuni errori gratuiti. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi sul match, cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Il primo punto del set è di Darderi che approfitta dell’ennesimo errore di Baez che manda lungo lo slice. Parte Baez al servizio COMINCIA IL SECONDO SET 6-3 Servizio ad uscire e poi dritto ad incrociare! Darderi si porta a casa il primo set. Ad-40 Ace al centro! Set point per Darderi! 40-40 Bello scambio condotto dall’argentino, che però sbaglia mandando lungo uno slice non impossibile. 30-40 Lungo il dritto di Darderi! Una palla break per Baez. 30-30 Un po’ di fortuna qui Baez che prima si difende alla perfezione e poi colpisce un nastro che cade nel campo dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Baez 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: 6-3 l’italiano si prende il primo set, ma quanti gratuiti!

LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: 5-2 l’azzurro ad un passo dal primo setSegui in tempo reale la partita tra Darderi e Baez agli Australian Open 2026.

LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratonaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Luciano Darderi e Sebastian Baez, valida per il secondo turno degli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta; LIVE Australian Open: subito Darderi-Baez, poi Musetti-Sonego. Maestrelli contro Djokovic; LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratona; Sinner, il derby e non solo: il programma.

LIVE Darderi-Baez, Australian Open 2026 in DIRETTA: possibile maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Luciano Darderi e ... oasport.it

Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - DirettaTornano in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026. 0ggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego - in diretta tv e streaming - nel derby italiano del ... msn.com

ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook

Tennis,stanotte è Italia show: derby azzurro Musetti vs Sonego e Maestrelli sfida Djokovic. Completano il programma Darderi contro Baez e Jannik Sinner,in campo intorno alle 9.00 (ora italiana), contro l’australiano James Duckworth.Paolini al terzo turno. x.com