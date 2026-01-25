Segui in tempo reale la gara di sci di fondo maschile sui 20 km a Goms 2026. La competizione si è accesa con una fuga di sette atleti norvegesi, mentre tre altri, tra cui Nyenget, Valnes Ree e Stenshagen, cercano di rientrare. Aggiorna la diretta per restare informato sui momenti chiave di questa prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:39 E quindi, si è mossa la gara! Non ci speravamo. SETTE norvegesi davanti, i tre in fuga mentre i quattro all’inseguimento sono Nyenget, Valnes Ree e Stenshagen. Hanno preso circa 20 metri di margine i tre norvegesi. 14:37 Nyenget si incarica dell’inseguimento? Allungano in tre! Amundsen, Klaebo e Iversen! 14:37 Proprio a seguito della SALITONA posta intorno ai 2km del giro vi diamo il nuovo aggiornamento cronometrico: De Fabiani chiude il gruppo di testa composto da 37 atleti, ma l’azzurro si sta staccando. 14:35 Simone Daprà dovrebbe essere l’ultimo azzurro chiamato per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: la Norvegia movimenta la gara maschile

