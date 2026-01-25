LIVE Sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA | a breve la gara maschile Pellegrino e Barp ci provano!

Segui la diretta della gara maschile di sci di fondo 20 km Goms 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Gli atleti azzurri, tra cui Pellegrino e Barp, sono pronti a confrontarsi in questa competizione importante. Restate con noi per le ultime notizie e le performance degli italiani, in un evento che mette alla prova resistenza e tecnica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:07 Vediamo cosa tireranno fuori oggi gli azzurri. Elia Barp ha sfiorato il podio nell'ultima prova distance a Oberhof. Oggi sulla carta si può fare, c'è però sempre da fare i conti con i norvgesi. Stenshagen oltre a Klaebo e Valnes, poi Ree, Moseby senza dimenticare Amundsen. 14:02 La Svezia al femminile ha deluso, parlando sempre del Paese scandinavo però c'è da segnalare il podio di Alvar Myhlback alla Marcialonga. Il baby svedese classe 2006 parteciperà con credenziali da podio nella 50km olimpica. E chissà che non possa dire la sua anche nella sprint.

