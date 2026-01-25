Segui in tempo reale la gara di sci di fondo in corso a Goms 2026, con la mass start 20 km. La competizione maschile è appena iniziata, con atleti come Pellegrino e Barp pronti a dare il massimo. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara cliccando sul link per la diretta live e seguendo gli ultimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:27 Elia Barp si fa vedere davanti. 14:25 TUTTE le partenze di massa maschili sono così. Tutta la gara a ‘spasso’ e poi volata finale. Si è presa ormai da un po’ la direzione di questo genere di competizioni, a discapito delle partenza ad intervalli. 14:22 Come nella gara donne ci saranno un paio di bonus points al 9.2 e 14.2. Chiaramente non contano niente perché Johannes Hoesflot Klaebo ha già vinto (a meno di infortunio che gli tolga tutto il mese di marzo) la Sfera di Cristallo. 14:20 Ricordiamo che le tornate sono da 5 chilometri. Nella prima parte è presente l’interminabile salita che è veramente tosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: iniziata la gara maschile, attenzione a Pellegrino e Barp!

