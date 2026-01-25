Benvenuti alla diretta della sessione di sci di fondo a Goms 2026, valida come ultima chance per l’Italia di conquistare un posto olimpico. Oggi si disputano 20 km di mass start in tecnica classica, un appuntamento cruciale per gli atleti in corsa. Seguiremo minuto dopo minuto l’andamento della competizione, offrendo aggiornamenti accurati sui risultati e le strategie dei protagonisti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ultima giornata di competizioni prima dei Giochi olimpici di MilanoCortina 2026! Si gareggia sui 20 chilometri con partenza di massa a tecnica classica da Goms (Svizzera)! Elia Barp e Federico Pellegrino non vogliono smettere di sognare in vista Giochi olimpici, quest’oggi si trovano a gareggiare in un format a loro molto gradito. Non ci sarà in Val di Fiemme questa gara, ma sicuramente oggi si può provare a salire sul podio. Il poliziotto, quarto nella generale, ha giustamente lasciato spazio alla potenza di Mocellini, quarto ieri, e oggi sarà fresco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: ballottaggio in casa Italia per l’ultimo posto olimpico

A che ora lo sci di fondo oggi, 20 km Mass start tc Goms 2026: programma, tv, streamingIl 20 km Mass Start TC Goms 2026 rappresenta l'ultima gara di Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: vincono Sundling e Amundsen! Bella Italia tra gli uomini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!.

LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: ballottaggio in casa Italia per l’ultimo posto olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'ultima giornata di competizioni prima dei Giochi ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 ... oasport.it

Conferenza «La situazione è molto difficile, siamo in fondo, ma abbiamo il desiderio di cambiare le cose. Garantisco massimo impegno e sforzo» facebook