LIVE Sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA | gara donne al via c’è spazio per stupire

Segui in diretta la gara di sci di fondo del Mass start 20 km a Goms 2026, con le donne al via. La competizione si svolge su un tracciato impegnativo, offrendo possibili sorprese e risultati sorprendenti. Resta aggiornato per tutte le fasi della gara e le ultime novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:10 Cinque minuti al via, tracciato di Goms durissimo. Diggins con 230 punti di margine su Ilar nella overall. Ricordiamo che, se finisci primo incassi 100 punti, ma se arrivi sesto ne perdi appena 19. 11:05 Italia da corsa per la top 10, si spera anche qualcosa di meglio, con Caterina GANZ! Presenti anche Anna Comarella, Nadine Laurent e Martina Di Centa 11:01 Non ci sono tante atlete di primo piano, c’è Slind (favorita dei bookmakers), oltre a Diggins e Ilar che si giocano la Coppa. Per il resto, c’è spazio per inserirsi. Potrebbe tirare fuori una gara da podio Svahn, in condizione esagerata di forma dopo la sprint di ieri, attenzione a lei perché in un finale in classico tutte assieme non si batte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta della sessione di sci di fondo a Goms 2026, valida come ultima chance per l'Italia di conquistare un posto olimpico.

Il 20 km Mass Start TC Goms 2026 rappresenta l'ultima gara di Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina.

