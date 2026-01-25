LIVE Sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA | impressionante dominio di Klaebo ok Barp

Segui la diretta dei 20 km di sci di fondo in Goms 2026, con focus su Klaebo e Barp. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e classifiche in tempo reale. La competizione si svolge in un contesto di alta prestazione, con atleti che mostrano determinazione e resistenza. Rimani aggiornato sui risultati e sulle performance di questa importante tappa della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:07 Elia Barp che stranamente paga dazio nel finale ed è 13°, va bene! Ancora punti pesanti per lui e top 10 nella generale consolidata. 15:06 Dà tutto sul finale Korostelev ma proprio non è il suo, ENORME GARA del russo, che chiude in 8^ posizione! Sette norvegesi nelle prime sette piazze. 15:05 Johannes Hoesflot KLAEBO conclude la sua fatica, quasi senza aver versato una goccia sembra. Stavolta può passeggiare sull'infinito rettifilo. Chiude secondo Emil Iversen, terzo Amundsen. 15:04 Elia Barp sprinterà per la decima piazza. KOROSTELEV! A proposito di Russia! Ancora lì il giovane russo.

