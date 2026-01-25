Segui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo. Aggiornamenti costanti sulla gara maschile, con le ultime notizie e risultati, tra cui la vittoria di Stadaas. Resta con noi per non perdere gli sviluppi più recenti di questa importante competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:41 Aumenta il ritmo Fleten, La norvegese non ha rivali lungo la salita di Cascata e si invola verso la vittoria quando mancano 700 metri. 11:40 Se ne vanno Fleten e Slind. Gran vantaggio per le due battistrada. ULTIMO CHILOMETRO 11:37 Non ci resta che seguire l’ultimo tratto della gara femminile. 11:35 LA TOP TEN MASCHILE 1-Stadaas (NOR) 3:30.03.6 2-Myhlback (SWE) +0.6 secondi 3-Riege (NOR) +0.6 4-Kardin (NOR) +0.7 5-Kalland (NOR) +1.5 6-Odegaarden (NOR) +4.4 7-Vesthereim (NOR) +5.6 8-Juttestrom (SWE) +6.1 9-Syrstad (NOR) +7.4 10-Royer (FRA) +12 11:32 Secondo posto per Alvar Myhlback, terzo Amund Riege. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: Stadaas si aggiudica la gara maschile

AL VIA LA MARCIALONGA STARS In questa versione della granfondo, personaggi noti provenienti da diversi settori, da quello sportivo a quello politico, giornalistico, imprenditoriale e dello spettacolo, si uniscono al fianco della Lega Italiana per la lotta contro - facebook.com facebook

Un tuffo nel passato del sci di fondo con la Marcialonga Story. Sci in legno, attacchi d'epoca, abbigliamento vintage #ANSA x.com