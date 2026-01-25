LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | la gara transita a Soraga ritmo che si innalza
Segui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo. La gara attraversa Soraga, con il ritmo che si intensifica. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli ultimi sviluppi e sui passaggi principali delle competizioni femminili. La copertura si mantiene puntuale e accurata, offrendo un quadro chiaro dello svolgimento della manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:54 Eccolo il passaggio all’intermedio di Soraga per quel che riguarda la gara femminile. Siamo ad oltre 15 minuti dal passaggio segnato nell’edizione che stabilì il record. La norvegese Fleten apre il gruppetto che annovera una dozzina di atlete. 9:51 Primo degli italiani il livignasco Giacomo Ponti, attualmente 36° 9:48 Continuano i passaggi a Soraga, dove tra qualche minuto è atteso anche il passaggio della competizione femminile. 9:44 Corsa maschile che transita in quel di Soraga dopo 33.3 km. Tratto misto con discesa intervallata da alcune brevissime ripide salite. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: la gara transita a Canazei, 50 km all’arrivoSegui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026 di sci di fondo, con il percorso che attraversa Canazei e si avvicina ai 50 km dall’arrivo.
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: gara durissima sotto una fitta nevicataSegui in tempo reale la diretta della Sci di Fondo alla Marcialonga 2026, con aggiornamenti sulla gara in corso.
Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!.
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci ... oasport.it
LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 ... oasport.it
AL VIA LA MARCIALONGA STARS In questa versione della granfondo, personaggi noti provenienti da diversi settori, da quello sportivo a quello politico, giornalistico, imprenditoriale e dello spettacolo, si uniscono al fianco della Lega Italiana per la lotta contro - facebook.com facebook
Un tuffo nel passato del sci di fondo con la Marcialonga Story. Sci in legno, attacchi d'epoca, abbigliamento vintage #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.