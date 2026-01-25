LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | la gara transita a Predazzo 25 km all’arrivo

Segui in tempo reale la diretta della Marcialonga 2026, con la gara che transita a Predazzo a 25 km dall’arrivo. Aggiornamenti costanti sui principali atleti, tra cui Moen che supera Strind nello sprint e il piazzamento di Northug e Ferrari. Resta con noi per tutte le novità e le evoluzioni della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:19 Il norvegese Moen brucia Strind allo sprint. Northug ottavo ed un ottimo Francesco Ferrari decimo. 10:17 A Predazzo è posizionato anche il secondo sprint. Vediamo se ci sarà bagarre. 10:14 Ci avviciniamo al passaggio nella meravigliosa cornice di Predazzo. 10:11 Lo svedese Bruno Dettman sollecita l'andatura. Si fa vedere l'istrionico veterano norvegese Petter Northug. 10:09 Favoriti che continuano a nascondersi. I norvegesi top non si sono ancora visti in testa al plotone. 10:05 Anche la gara femminile transita a Moena. Tra le due competizioni ci sono circa 3 km di distanza.

