Segui in diretta lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le performance, con Mondinelli in rimonta e Peterlini che non ha soddisfatto le aspettative. La campionessa Shiffrin punta al suo settimo successo. Clicca sul link per restare aggiornato con le ultime notizie e risultati della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 12.29: Mantiene mezzo secondo di vantaggio l’austriaca Gallhuber che va al comando dopo una buonissima manche. Ora Moritz 12.29: Gallhuber all’intermedio ha 53 centesimi di vantaggio 12.28: E’ ultima Peterlini e rischia di non andare a punti, 1?09 di ritardo ed è nona. Giornata pessima per le azzurre 12.27: Peterlini all’intermedio ha già 78 centesimi di ritardo. Azzurre tutte in difficoltà oggi, tranne Mondinelli 12.26: E’ dietro a Mondinelli anche la padrona di casa ceca Dubovska che chiude a 23 centesimi dalla testa ed è quarta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Mondinelli rimonta, Peterlini delude! Shiffrin per il settimo sigillo

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Peterlini e Mondinelli per la rimonta! Shiffrin per il settimo sigilloSegui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Della Mea-Peterlini per far crescere l’Italia! C’è Giada D’AntonioSegui in tempo reale lo Slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulle performance di Della Mea, Peterlini e Giada D’Antonio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: si parte! Attesa per VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.37 ... oasport.it

LIVE! Slalom maschile Kitzbühel, Coppa del Mondo: è bagarre serrata per la vittoria e per il pettorale rosso di McGrath. L'Italia punta su VinatzerSCI ALPINO - La diretta scritta dello slalom maschile di Kitzbühel, penultima prova tra i pali stretti prima delle Olimpiadi. Battaglia totale per la vittoria. eurosport.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders - facebook.com facebook

#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com