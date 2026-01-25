LIVE Sci alpino Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Peterlini e Mondinelli per la rimonta! Shiffrin per il settimo sigillo

Segui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026. Aggiornamenti su Peterlini e Mondinelli in corsa per recuperare posizioni, mentre Shiffrin punta al suo settimo successo consecutivo. Clicca sul link per rimanere informato sugli sviluppi della gara e vivere l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 12.12: La seconda manche è stata disegnata dal tecnico austriaco Roberto Berger. 0° al traguardo la temperatura, nuovoloso il cielo sulal stazione sciistica ceca 12.09: Capitolo Italia decisamente complicato. Martina Peterlini non trova il giusto ritmo e chiude 23ª a 3”33, mentre Emilia Mondinelli centra la qualificazione alla seconda manche con il 30° posto a 3”70. Resta appena fuori Giada D’Antonio, 32ª a 3”71, seguita da Lara Della Mea (33ª a 3”72) e da Giulia Valleriani (37ª a 4”12). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Della Mea-Peterlini per far crescere l'Italia! C'è Giada D'AntonioSegui in tempo reale lo Slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulle performance di Della Mea, Peterlini e Giada D'Antonio.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c'è Giada D'AntonioBenvenuti alla diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

