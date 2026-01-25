Benvenuti alla diretta dell’Slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26. Seguiremo in tempo reale le manche delle atlete, con aggiornamenti sulla startlist e sui risultati. Restate con noi per tutte le novità da questa tappa in Repubblica Ceca, tra cui il ritorno di Giada D’Antonio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Splinderuv Mlyn in Cechia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si tratta dell’ultimo slalom, il settimo di Coppa del Mondo, prima di quello di Cortina che assegnerà il titolo olimpico. Camille Rast è pronta a rimettersi faccia a faccia con Mikaela Shiffrin, su una pista, si è già visto ieri in gigante, gradita ad entrambe le due contendenti principali alla vittoria. Non c’è, invece, una contesa per la Coppa del Mondo di specialità visto che Shiffrin ha vinto sei dei sette slalom disputati in stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: torna Giada D’Antonio. La startlist

