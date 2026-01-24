LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | occasione Della Mea la startlist

Segui in tempo reale la competizione di Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti e la startlist dell’evento, per rimanere informato sulle ultime novità della gara. Clicca sul link per aggiornare la diretta e non perdere alcun dettaglio sulla discesa maschile di Kitzbuehel alle 11.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante femminile di Spindleruv Mlyn Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Spindleruv Mlyn (Cechia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 56 atlete da 19 Paesi. Seconda manche alle 13.30. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 56 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà col 12, Asja Zenere col 21, Laura Steinmair col 32, Anna Trocker col 36, Giorgia Collomb col 37, Sophie Mathiou col 41, Ilaria Ghisalberti col 44, Carole Agnelli col 45.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente TrockerBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streamingEcco le informazioni sulle competizioni di sci alpino di oggi: la startlist della discesa di Kitzbühel e il gigante di Spindleruv Mlyn, con orari, canali TV e opzioni di streaming.

