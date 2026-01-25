LIVE Sci alpino Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | Della Mea-Peterlini per far crescere l’Italia! C’è Giada D’Antonio

Segui in tempo reale lo Slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulle performance di Della Mea, Peterlini e Giada D’Antonio. Restate con noi per tutte le novità e i risultati in diretta, per essere sempre aggiornati sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 9.18: Attenzione anche a Martina Peterlini proverà a dare continuità ai buoni piazzamenti ottenuti nelle ultime gare, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle prime quindici. Completano la formazione italiana le giovanissime molto attese Giada D’Antonio e Anna Trocker, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani. 9.15: Occhi puntati anche su Lara Colturi, già capace di salire sul podio in quattro slalom su cinque in questa prima parte di stagione e un po’ in difficoltà nelle ultime uscite: in Cechia proverà a entrare nella battaglia per la vittoria che ancora le manca in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’AntonioBenvenuti alla diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: torna Giada D’Antonio. La startlistBenvenuti alla diretta dell’Slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

