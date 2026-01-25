LIVE Sci alpino Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | beffa Giada D’Antonio fuori di 0.01! Alle 12.15 la seconda manche

Segui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulla seconda manche alle 12.15. La gara si conclude con una stretta vittoria, dopo la sorprendente eliminazione di Giada D’Antonio per soli 0,01 secondi. Clicca qui per gli aggiornamenti live e rimanere informato sui risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 10.50: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 12.15 per la seconda manche. A più tardi e buona giornata 10.49: Questa la classifica della prima manche dello slalom di Splinderuv Mlyn: 1 Mikaela Shiffrin USA 48.80 2 Wendy Holdener SUI +1.26 3 Emma Aicher GER +1.47 4 Camille Rast SUI +1.66 4 Paula Moltzan USA +1.66 6 Anna Swenn Laon SWE +1.84 7 Nina O’Brien USA +1.99 8 Cornelia Öhlund SWE +2.00 9 Katharina Truppe AUT +2.04 10 Sara Hector SWE +2.34 11 Lena Dürr GER +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: torna Giada D’Antonio. La startlistBenvenuti alla diretta dell’Slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’AntonioBenvenuti alla diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

