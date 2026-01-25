Segui in diretta il live dello slalom di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sui concorrenti e le loro performance. Gstrein tenta una rimonta, mentre Sala non sembra al massimo della forma. Clicca sul link per rimanere aggiornato sui risultati e le ultime notizie dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Il britannico Ryding si piazza proprio davanti all’azzurro, quarto con 0?77 di ritardo. 13.47 Quarta piazza a 0?89 per l’azzurro, che perde tre posizioni al momento rispetto alla prima manche. 13.46 L’azzurro, partito con 0?06 di margine, paga 0?16 all’intermedio. 13.45 Lo svedese Fabian Ax Swartz è secondo a 0?63. Tocca a Tommaso Sala! 13.44 Il nuovo miglior tempo è dell’austriaco Fabio Gstrein, che in 49?00 ha il miglior tempo di manche e svetta con il crono complessivo di 1’41?90. 13.43 L’iberico Juan del Campo Hernandez è ultimo a 1?96, mentre il norvegese Hans Grahl-Madsen chiude terzo a 0?71. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Gstrein prova la rimonta, Sala poco brillante

