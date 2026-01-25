LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Meillard guida nella prima manche Buona prova di Sala fuori Vinatzer

Segui in diretta lo slalom maschile di Kitzbuehel 2026. Meillard si posiziona in testa dopo la prima manche, mentre Sala ha offerto una buona prova. Vinatzer, invece, è uscito dalla gara. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e seguire l’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.41 Errore pesante per Jett Seymour, che prende 4 secondi nel primo settore e chiude lontanissimo 11.38 I prossimi italiani in gara sono Matteo Canins, pettorale 53, Tommaso Saccardi, con il 60, e Corrado Barbera, con il 67. 11.37 Ventitreesima posizione per Joshua Sturm che fa molto bene l’ultimo dosso e chiude a 2.09. Sul filo Kolega a 2.42. 11.36 Ventisettesimo Antoin Azzolin a 2.26 11.35 Ventiduesimo posto per Hans Grahl-Madsen che chiude a 1.95. Da sottolineare l’atteggiamento del norvegese che è andato all’attacco, prendendosi molti rischi e gestendo su alcuni errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

