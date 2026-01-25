LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Meillard guida nella prima manche Buona prova di Sala fuori Vinatzer

Da oasport.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in diretta lo slalom maschile di Kitzbuehel 2026. Meillard si posiziona in testa dopo la prima manche, mentre Sala ha offerto una buona prova. Vinatzer, invece, è uscito dalla gara. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e seguire l’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.41 Errore pesante per Jett Seymour, che prende 4 secondi nel primo settore e chiude lontanissimo 11.38 I prossimi italiani in gara sono Matteo Canins, pettorale 53, Tommaso Saccardi, con il 60, e Corrado Barbera, con il 67. 11.37 Ventitreesima posizione per Joshua Sturm che fa molto bene l’ultimo dosso e chiude a 2.09. Sul filo Kolega a 2.42. 11.36 Ventisettesimo Antoin Azzolin a 2.26 11.35 Ventiduesimo posto per Hans Grahl-Madsen che chiude a 1.95. Da sottolineare l’atteggiamento del norvegese che è andato all’attacco, prendendosi molti rischi e gestendo su alcuni errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino slalom kitzbuehel 2026 in diretta meillard guida nella prima manche buona prova di sala fuori vinatzer

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard guida nella prima manche. Buona prova di Sala, fuori Vinatzer

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard al comando, grande bagarre per il podio! Fuori VinatzerSegui in tempo reale lo slalom di Kitzbuehel 2026, con Meillard in testa e una intensa lotta per le prime posizioni.

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard al comando, si avvicina il momento di VinatzerSegui in tempo reale la gara di slalom maschile a Kitzbuehel 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: si parte! Attesa per VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.37 ... oasport.it

live sci alpino slalomLIVE! Slalom maschile Kitzbühel, Coppa del Mondo: è bagarre serrata per la vittoria e per il pettorale rosso di McGrath. L'Italia punta su VinatzerSCI ALPINO - La diretta scritta dello slalom maschile di Kitzbühel, penultima prova tra i pali stretti prima delle Olimpiadi. Battaglia totale per la vittoria. eurosport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.