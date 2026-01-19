LIVE Italia-Grecia 13-15 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | prima sconfitta del Settebello ellenici superiori

Segui la diretta di Italia-Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa con la prima sconfitta del Settebello, che ha incontrato una squadra ellenica superiore. Restate aggiornati per eventuali sviluppi e commenti sulla competizione, con notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Può terminare qui questa cronaca in Diretta e in Live con la speranza che il Settebello trovi la reazione giusta nel match contro la Croazia che a questo punto diventa fondamentale! Grazie mille per averci seguito, alla prossima e buon proseguimento di serata a tutti! 19.26 Gli azzurri aspettano il risultato della Croazia che giocherà tra poco, alle 20.30, contro la Turchia, match in cui probabilmente otterranno la vittoria. Il Settebello giocherà un vero e proprio quarto di finale contro i vatreni il 21 gennaio alle 18.00. 19.24 L’Italia paga malamente il pessimo inizio del suo match, con il parziale di 0-2 che nel finale si è fatto sentire eccome. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 13-15, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: prima sconfitta del Settebello, ellenici superiori LIVE Italia-Grecia 12-14, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: siamo agli attimi finali, Settebello vicino alla sconfittaSegui in tempo reale la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia agli Europei 2026, con il punteggio attuale di 12-14. LIVE Italia-Grecia 0-2, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: raddoppia Kakaris! Settebello in cerca della prima reteSegui la diretta del match Italia-Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LIVE Italia-Grecia 7-11, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: siamo nei minuti finali, serve un’impresa per la rimonta del Settebello - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non c'è antisportività del greco. oasport.it Italia e Grecia in crociera: l’estate inizia dal mare Parti con il tuo gruppo a bordo di Costa Deliziosa dal 28 giugno al 5 luglio 2026 e vivi 8 giorni / 7 notti tra alcune delle mete più amate del Mediterraneo. Un’esperienza completa, a un prezzo sorprendente - facebook.com facebook

