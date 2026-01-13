LIVE Italia-Slovacchia 14-9 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Segui in tempo reale l'ultima fase della partita tra Italia e Slovacchia agli Europei di pallanuoto 2026. Aggiorna la nostra diretta per conoscere il risultato finale e le principali azioni dell’ultimo quarto. Resta con noi per tutte le novità e i momenti salienti di questa importante competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51 Goooooooooooool, Di Somma, quarta rete per lui, Italia-Slovacchia 14-9. 7.55 Inizia l’ultimo quarto palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Slovacchia 13-9. 0.20 Traversa di Condemi. 1.26 Gol di Tisaj conclusione potente dalla distanza, Italia-Slovacchia 13-9. 1.52 Gooooooooooooool, Di Somma, incrocio sul secondo palo, Italia-Slovacchia 13-8. 2.19 Parata di De Michelis su Tkac. 2.46 Goooooooooool, Di Somma di forza incrocia il tiro, Italia-Slovacchia 12-8. 4.08 Gol di Balaz dalla distanza, Italia-Slovacchia 11-8. 4.37 Goooooooooooooool, Dolce schiaccia in rete, Italia-Slovacchia 11-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 14-9, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 17-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dove vedere Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto in tv e streaming; LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altra avversaria che non può impensierire; Torino ospita la 12° edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament con Italia, Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia; Europei, il Settebello parte forte: Turchia ko 19-8. LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: secondo match di rodaggio per il Settebello - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it

Dove vedere Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto in tv e streaming - 8), gli azzurri affrontano la Slovacchia nella seconda gara del girone D ... msn.com

Torino ospita la 12° edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament con Italia, Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia - facebook.com facebook

"Cordiale e proficuo incontro con il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovacchia, Matúš Šutaj Eštok, a conferma della solidità delle relazioni tra Italia e Slovacchia e della comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori #sicurezza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.