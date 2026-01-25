LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA | Go On Boy favorito l’Italia punta su Frank Gio

Benvenuti alla diretta del Grand Prix d’Amerique 2026, corsa di ippica che si svolge oggi, domenica 25 gennaio, presso l’ippodromo di Vincennes a Parigi. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi della gara, con il favorito Go On Boy e l’Italia rappresentata da Frank Gio. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati durante l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Grand Prix d’Amerique 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del Gran Prix d’Amerique 2026 di ippica, in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 16.20, si disputerà l’ edizione numero 105, dato che la prima manifestazione risale al 1920 ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore (1 milione di euro il montepremi totale). 🔗 Leggi su Oasport.it

Grand Prix d’Amerique 2026: orario, dove vederlo in tv e streamingIl Grand Prix d’Amerique 2026 si terrà domenica 25 gennaio, rappresentando uno degli appuntamenti più significativi nel mondo delle corse di cavalli.

Grand Prix d’Amerique 2026 oggi in tv: orario, programma, streamingOggi, domenica 25 gennaio, alle ore 16, si svolge il Grand Prix d’Amerique 2026, uno degli eventi più attesi nel mondo del trotto.

Grand Prix d'Amerique 2026: orario, dove vederlo in tv e streaming

