LIVE Biathlon Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Vittozzi si gioca la vittoria nell’ultimo giro

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Mass start femminile a Nove Mesto 2026. Vittozzi si presenta come protagonista nell’ultimo giro, pronta a contendersi la vittoria. Aggiorna questa pagina per ricevere tutte le informazioni sulla competizione in corso. La diretta copertura ti permette di rimanere aggiornato su ogni fase della gara, con dettagli e risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 18.49 Quarto posto per Jeanmonnot, quinto per Bened e sesto per Minkkinen. La prossima dovrebbe essere Wierer. 18.49 Vittoria per Julia Simon che batte in volata Michelon, terza Vittozzi che ottiene un grande podio alla vigilia dei Giochi Olimpici 18.48 PASSA SIMON! Vittozzi prova a rimanere agganciata. 18.48 Accelera Michelon, Vittozzi prova a resistere. Simon cerca di passare dall’esterno. 18.48 In discesa Michelon prende la corsa e passa Vittozzi. 18.47 Passa in testa Vittozzi!! L’azzurra accelera e mette in fila indiana Michelon e Simon. 🔗 Leggi su Oasport.it

