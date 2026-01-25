Segui in tempo reale la gara di Biathlon Mass Start femminile a Nove Mesto 2026. La competizione è iniziata con una buona partenza di Vittozzi, mentre Wierer si trova a inseguire. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato per rimanere informato sugli sviluppi della gara. La copertura è aggiornata direttamente dalla sede della competizione, offrendo un quadro chiaro e preciso dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 18.28 Noo. Un errore per Vittozzi, sbagliano però anche le tre francesi e Preuss. 18.28 Wierer entra al poligono undicesima a 15? 18.27 Jeanmonnot entra in testa al secondo poligono davanti a Michelon, Simon e Vittozzi 18.26 Braisaz-Bouchet si porta in testa al gruppo delle atlete con un errore. La francese è decima con un ritardo di 18.7?, Wierer dodicesima. 18.26 Jeanmonnot in testa al passaggio dei 4.1 km. Il terzetto composto da Preuss, Hauser e Richard è a 5.2?, Bened a 9.6? 18.25 Wierer è transitata all’intermedio in undicesima posizione a 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: buona partenza di Vittozzi, Wierer deve inseguire

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: ultima gara in Coppa del Mondo per Dorothea WiererBenvenuti alla diretta della mass start femminile di Nove Mesto, ultima gara di Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del MondoSegui in tempo reale la gara di biathlon femminile a Nove Mesto 2026, con la mass start che conclude la stagione di Coppa del Mondo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del Mondo; Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start Nove Mesto 2026, startlist, streaming; Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Nove Mesto: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’assalto di Perrot.

LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: tappa e maglia per Perrot, Hofer ottimo quinto. Giacomel limita i danni sugli sciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 18.15 16:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del MondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it

Buona domenica 25 gennaio 2026... LIVE - Seconda manche Slalom Kitz 15.15 - Mass Start Biathlon M 18 (!) - LBA, Reggio Emilia vs CANTÙ Serie A, JUVENTUS vs Napoli Superlega, Perugia vs TRENTINO 18,15 - Mass start Biathlon F 21 - AFC Champs, PA x.com

L’azzurro Christoph Pircher conferma il suo momento d’oro in IBU Cup, salendo sul podio con un brillante terzo posto nella Mass Start 60 a Brezno-Osrblie, in Slovacchia. #biathlon_primiero - facebook.com facebook