Alle 18 si sfidano Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, in un incontro decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. La Juventus, a quota -4, cerca punti fondamentali, mentre il Napoli, ridotto da numerosi infortuni, affronta la partita con il morale e la rosa ridimensionati. Spalletti e Conte sono pronti a schierare le formazioni per questa importante sfida di metà stagione.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere la gara della 22ª giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. Assistenti Alberto Tegoni e Alessio Berti, quarto uomo Matteo Marchetti. Var sarà Daniele Doveri, Avar Aleandro Di Paolo. La gara della 22ª giornata di Serie A tra Juventus e Napoli sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Alle 18 Juve-Napoli: Spalletti rilancia Conceiçao, Conte con gli uomini contati

Napoli in emergenza verso la Juve: Conte con gli uomini contatiIl Napoli si prepara alla partita contro la Juventus con alcune assenze importanti che riducono le opzioni a disposizione di mister Conte.

Benfica-Napoli 0-0, Conte con gli uomini contati e titolarissimi in campo (LIVE)Il Napoli affronta il Benfica nella sesta giornata della Champions League 202526, con un organico ridotto a causa delle assenze.

