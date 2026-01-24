Napoli in emergenza verso la Juve | Conte con gli uomini contati

Il Napoli si prepara alla partita contro la Juventus con alcune assenze importanti che riducono le opzioni a disposizione di mister Conte. La squadra affronta questa sfida con alcune difficoltà legate alla rosa, in un momento delicato della stagione. La situazione richiede attenzione e attenzione ai dettagli, mentre i partenopei cercano di mantenere il loro rendimento di fronte a sfide complicate.

Il Napoli si avvicina alla sfida di domani contro la Juventus con l’organico ridotto all’osso. Alle 18.00, al Maradona, Antonio Conte sarà chiamato a gestire un’emergenza che continua ad allargarsi, tra assenze certe, condizioni da valutare e scelte obbligate. Le esclusioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang restringono ulteriormente le opzioni offensive, ma almeno una notizia positiva arriva dal rientro di Romelu Lukaku. Il belga, però, non è ancora pronto per partire dall’inizio e dovrebbe accomodarsi in panchina. Resta incerto, invece, il destino di Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, messi in stand-by dal tecnico e ancora in bilico: i loro nomi potrebbero non comparire nemmeno nell’elenco dei convocati atteso nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Copenaghen-Napoli, è emergenza in casa azzurra: Conte in Danimarca con gli uomini contatiIl Napoli affronta una fase delicata in vista della partita di Champions League contro il Copenaghen, con diverse assenze per infortuni.

Benfica-Napoli 0-0, Conte con gli uomini contati e titolarissimi in campo (LIVE)Il Napoli affronta il Benfica nella sesta giornata della Champions League 202526, con un organico ridotto a causa delle assenze.

