benfica napoli 0 0 conte con gli uomini contati e titolarissimi in campo live

Il Napoli affronta il Benfica nella sesta giornata della Champions League 2025/26, con un organico ridotto a causa delle assenze. Conte opta per gli stessi titolari delle ultime partite, cercando di ottenere un risultato importante in un match decisivo per la qualificazione. Seguiamo in tempo reale l'andamento di questa sfida.

Il Napoli affronta il Benfica per la sesta giornata della Champions League 202526. Conte schiera gli stessi undici delle ultime giornate, scelte obbligate per l’allenatore del Napoli. Unico dubbio sulla fascia sinistra dove Olivera ha vinto il ballottaggio con Spinazzola per partire da titolare. I partenopei hanno bisogno necessariamente dei tre punti per avere speranze di passare alla prossima fase, mentre i portoghesi hanno bisogno di un autentico miracolo per qualificarsi dopo aver ottenuto i primi tre punti la scorsa giornata contro l’Ajax. Calcio d’inizio alle ore nove allo stadio Da Luz di Lisbona, ultimo match europeo dell’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it