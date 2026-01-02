Iran | Sensi ' ci interessa che studenti e donne si sollevino contro il regime?'
L’articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sensi riguardo all’interesse internazionale per le proteste in Iran, in particolare tra studenti e donne. Viene messa in discussione l’attenzione verso i movimenti di protesta e il coinvolgimento globale, confrontando questa situazione con il disinteresse percepito verso altre crisi, come quella in Ucraina. Un approfondimento sul ruolo dell’opinione pubblica e della comunità internazionale in contesti di conflitto e rivolta.
Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Sull'Ucraina niente manifestazione xché non ce ne frega niente degli ucraini che muoiono x la nostra libertà e democrazia. Sull'Iran come siamo messi? Ci interessa che studenti e donne si sollevino vs il regime? Oppure è politicamente scorretto, aspettiamo di capire? X sapere eh". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Un video in circolazione sui social mostra un manifestante che, in segno di sfida, resta seduto in mezzo a una strada di Teheran, in Iran davanti alle forze di sicurezza a bordo di motociclette. La scena è stata filmata durante le proteste in c
