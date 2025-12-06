“Puoi vendermi la tua bambina?”. È con questa proposta sconcertante che Howell Gene Penton, un pensionato di 73 anni residente in Mississippi, ha avvicinato una donna all’interno di una casa d’aste in Louisiana. L’uomo è stato immediatamente individuato dalle autorità e, al termine di un’operazione sotto copertura, è stato arrestato con l’accusa di vendita di minori. La vicenda, riportata dai media americani tra cui People, ha avuto luogo nel villaggio di Angie, nella parrocchia di Washington, e riguarda il tentativo di acquistare una bambina di soli 10 mesi dalla madre. Secondo il comunicato stampa diffuso dallo Ufficio dello Sceriffo di Washington Parish, l’indagine è iniziata lo scorso 26 novembre: gli investigatori hanno confermato che Penton, 73 anni, si è avvicinato a una donna presente all’Angie Auction House, c hiedendole apertamente di poter acquistare la figlia neonata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Puoi vendermi la tua bambina?”: va con la figlia neonata ad un’asta, un anziano si avvicina e le fa la richiesta choc