Secondo fonti, l’ex principe Andrea e Sarah Ferguson attraversano un momento di difficoltà emotiva, in parte causato dalla repulsione della figlia Eugenie. La polizia ha inoltre revocato il suo porto d’armi per ragioni di sicurezza. Questi sviluppi evidenziano una fase complessa per la famiglia reale, caratterizzata da tensioni e preoccupazioni che coinvolgono i membri più stretti.

L’ex principe Andrea e la sua ex moglie, Sarah Ferguson sarebbero “in uno stato mentale di fragilità”. A diffondere la notizia, un amico della coppia che avrebbe incontrato i due in vista del loro trasferimento definitivo in una nuova sistemazione, lontano dalla famiglia reale, da Windsor e dall’attenzione dei media. In gran segreto, Andrea Mountbatten-Windsor avrebbe fatto visita a Marsh Farm, la nuova residenza che re Carlo III gli avrebbe assegnato nell’area di Sandringham, nel Norfolk. La data del trasferimento definitivo sarebbe ormai prossima, il 30 gennaio è alle porte e la famiglia reale non vede l’ora di chiudere questo penoso capitolo che ha portato solo scandali, imbarazzi e tanto fango sulla corona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ex principe Andrea è in uno stato mentale di fragilità per la figlia Eugenie che lo ripudia. La polizia gli ha revocato il porto d’armi per sicurezza”: lo rivela un amico

Leggi anche: Andrea non è più principe ma lo scandalo dilaga. Le principesse Beatrice e Eugenie "fuggite all'estero". Monarchia a pezzi

“La principessa Eugenia furiosa con il padre Andrea per lo scandalo Epstein, non gli rivolge più la parola e non l’ha voluto vedere a Natale”: lo rivela il Daily MailSecondo quanto riportato dal Daily Mail, la principessa Eugenia avrebbe interrotto ogni contatto con suo padre, Andrea, a causa dello scandalo Jeffrey Epstein.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Andrea Mountbatten-Windsor abbandonato anche da Sarah Ferguson, che non andrà a vivere con lui a Sandringham; Eugenia di York spezza il cuore del padre Andrea, l’ex Principe è devastato; L'ex principe Andrea dice addio al Royal Lodge, pronto il trasloco nella fattoria abbandonata; La principessa Eugenie taglia i ponti con il padre Andrea dopo lo scandalo Epstein.

L’ex principe Andrea è in uno stato mentale di fragilità per la figlia Eugenie che lo ripudia. La polizia gli ha revocato il porto d’armi per sicurezza: lo rivela ...Un amico rivela: l'ex principe è in uno stato di fragilità mentale dopo essere stato respinto dalla figlia e perso il porto d'armi ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Mountbatten-Windsor abbandonato anche da Sarah Ferguson, che non andrà a vivere con lui a SandringhamDopo lo scandalo sessuale e la privazione dei titoli reali, l'ex principe sta per lasciare il Royal Lodge, dove vive dal 2002, per una residenza più modesta. L'ex moglie, che ha vissuto sempre con lui ... vanityfair.it

A causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein, il Principe Andrea, privato dei titoli, è stato costretto a lasciare la residenza di Windsor. D’ora in poi, il fratello del re si chiamerà Andrew Mountbatten Windsor. - facebook.com facebook

Affi, il castello di Sant’Andrea messo in vendita dal principe del Liechtenstein: «Qui ricordi fantastici, ma oggi non ci siamo mai» x.com