Andrea non è più principe ma lo scandalo dilaga Le principesse Beatrice e Eugenie fuggite all' estero Monarchia a pezzi

Non più principe Andrea ma semplicemente il signor Andrea Mountbatten-Windsor. È questa la nuova identità del terzogenito della Regina Elisabetta e fratello di Re Carlo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Andrea non è più principe ma lo scandalo dilaga. Le principesse Beatrice e Eugenie "fuggite all'estero". Monarchia a pezzi

