La principessa Eugenia furiosa con il padre Andrea per lo scandalo Epstein non gli rivolge più la parola e non l’ha voluto vedere a Natale | lo rivela il Daily Mail

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la principessa Eugenia avrebbe interrotto ogni contatto con suo padre, Andrea, a causa dello scandalo Jeffrey Epstein. La notizia indica che la principessa non gli avrebbe rivolto più la parola e avrebbe evitato di incontrarlo durante le festività natalizie. Questa decisione evidenzia le tensioni familiari generate dalla vicenda e il suo impatto sulla relazione tra padre e figlia.

Si dice che Eugenie, che ha fondato l'Anti-Slavery Collective per contrastare il traffico sessuale, non veda di buon occhio il rifiuto del padre di scusarsi con le vittime di Epstein.

