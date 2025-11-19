Alla Lum i primi laureati in Infermieristica | in 82 chiudono il percorso triennale

A tre anni dall'avvio del corso di studi, all'università Lum di Casamassima hanno chiuso il proprio percorso formativo i primi 82 laureati in Infermieristica. Le sedute si sono tenute questa mattina negli spazi dell'ospedale Miulli, sede didattica del corso.Il corso in Infermieristica della LumIl. 🔗 Leggi su Baritoday.it

