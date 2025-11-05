Un esercito di volontari per mettere a dimora i nuovi alberi
Nuove piante per la periferia sud di Milano. Si è tenuta ieri nel parco di Porto di Mare, al confine con San Donato, la nuova iniziativa di Intesa Sanpaolo dedicata alla forestazione. Il programma di forestazione della banca ha previsto la realizzazione di nuove piantagioni forestali con specie arboree e arbustive autoctone, per un totale di 1.750 piante messe a dimora. Le piantagioni sono parte di un progetto diversificato che comprende zone umide, ciglioni e zone prive di vegetazione, realizzato per incrementare la naturalità dell’area, tutelare la biodiversità e rafforzare i servizi ecosistemici in ambito urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giuramento Solenne del Centro di Mobilitazione Sicilia - Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana - svoltosi presso il 46° Reggimento Trasmissioni dell'Esercito Italiano, caserma “Gen. Euclide Turba”. #CroceRossaItaliana #CorpoMilitareVolontario - facebook.com Vai su Facebook
Esercito, posti per 6.000 volontari, ecco i profili ricercati - Si tratta del primo passo verso questo percorso professionale, con un impegno iniziale di tre anni ... Riporta ilmattino.it
Volontari, un grande esercito (senza diserzione) - 000 gli italiani che, sotto varie forme, offrono tempo ed energie al non profit. Da corriere.it
Esercito, Camporini: "L'Italia potrà mettere in moto il 10% dei suoi carri armati" - Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della difesa: "Dovendo fare i conti con quello che era disponibile in bilancio, l'esercito ha dovuto fare dei sacrifici. Come scrive la7.it