Nuove piante per la periferia sud di Milano. Si è tenuta ieri nel parco di Porto di Mare, al confine con San Donato, la nuova iniziativa di Intesa Sanpaolo dedicata alla forestazione. Il programma di forestazione della banca ha previsto la realizzazione di nuove piantagioni forestali con specie arboree e arbustive autoctone, per un totale di 1.750 piante messe a dimora. Le piantagioni sono parte di un progetto diversificato che comprende zone umide, ciglioni e zone prive di vegetazione, realizzato per incrementare la naturalità dell’area, tutelare la biodiversità e rafforzare i servizi ecosistemici in ambito urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un esercito di volontari per mettere a dimora i nuovi alberi