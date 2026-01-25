L' Eredità sospetti sulle Professoresse | Vi sembra credibile?

Nella nuova puntata de L'Eredità, si torna a discutere sui sospetti riguardanti le Professoresse, con i telespettatori che esprimono dubbi sulla trasparenza della partita. La trasmissione resta al centro di commenti e riflessioni, alimentando l’attenzione del pubblico su temi di correttezza e fiducia. Un confronto che, anche questa volta, invita a una riflessione più approfondita sul rapporto tra gioco e credibilità.

Nuova puntata, stessa polemica. A L'Eredità non mancano i commenti dei telespettatori che sollevano sempre qualche dubbio sulla partita. E quella andata in onda domenica 25 gennaio su Rai 1 non è da meno. Nel mirino questa volta ci finiscono le Professoresse. " Ma vi sembra credibile che le professoresse indovinino quasi sempre?", si chiede un utente di X. In ogni caso il concorrente della trasmissione di Marco Liorni non è riuscito a trovare la soluzione della Ghigliottina. Le parole erano: genio, ecologica, luna, denti e digitale. La soluzione? Impronta. Ecco che un telespettatore spiega i collegamenti: "ECOLOGICA impronta indicatore impatto ambientale DIGITALE impronta per sboccare smartphone DENTI impronta in odontoiatria o medicina legale LUNA impronta le impronte lasciate dagli astronauti GENIO impronta lasciata da Leonardo Da Vinci". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

