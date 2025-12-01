Buone notizie per Marta. La concorrente de L'Eredità porta a casa i soldi. Marta ha infatti vinto nella puntata in onda lunedì 1 dicembre su Rai 1. Lei, arrivata alla Ghigliottina, ha dato a Marco Liorni la soluzione corretta: "Coppia". "MASSAGGIO di coppia (trattamento fatto insieme da due persone). APERTA coppia relazione non monogama FEDI coppia anelli nuziali MODELLO coppia. Una coppia modello. ATTACCO coppia Vialli & Mancini", ricostruisce un utente del web il gioco e la soluzione finale. Marta in questo caso ha azzeccato riuscendo a collegare tutte le parole tranne una. Da qui i sospetti dei telespettatori: "Coppia d'attacco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, sospetti su Marta: "Per cu***". Sui titoli di coda...