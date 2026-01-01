Papa Leone XIV | Il nuovo anno inauguri un' epoca di pace e amicizia tra i popoli

Da iltempo.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa Leone XIV ha augurato un buon anno a tutti, sottolineando l'importanza di rinnovare il nostro impegno verso la pace e l'amicizia tra i popoli. Durante l'Angelus del 1° gennaio 2026, ha invitato a riflettere sulla possibilità di costruire un’epoca di collaborazione e rispetto reciproco, affinché il nuovo anno possa essere un momento di dialogo e speranza per l'intera umanità.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Fratelli e sorelle, buon anno. Mentre il ritmo dei mesi si ripete, il Signore ci invita a rinnovare il nostro tempo, lavorando finalmente a un'epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

papa leone xiv il nuovo anno inauguri un epoca di pace e amicizia tra i popoli

© Iltempo.it - Papa Leone XIV: "Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli"

Leggi anche: Papa ai giovani dell’Azione Cattolica: la pace come amicizia tra i popoli

Leggi anche: Roma, prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: "Due popoli due Stati unica via", pontefice: "Costruiamo pace" - VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo; New York, al posto di Dolan un prelato lontano da Trump: il cambio di rotta di Papa Leone XIV nella chiesa Usa; Leone XIV. «Verso una pace disarmata e disarmante»; Papa Leone XIV, la Treccani lo consacra italiano dell'anno per «sobrietà e pacatezza».

papa leone xiv nuovoLeone XIV: “inauguriamo un’epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli” - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

papa leone xiv nuovoCapodanno 2026, Papa Leone XIV: "È bello pensare all'anno che inizia come un cammino aperto da scoprire" - (LaPresse) Papa Leone XIV ha dato il benvenuto al nuovo anno con una messa nella Basilica di San Pietro. stream24.ilsole24ore.com

papa leone xiv nuovoPapa Leone XIV apre il nuovo anno invocando una “pace disarmata e disarmante” - Nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e in occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace, Papa Leone XIV ha presieduto questa mattina la Messa nella Basilica di San Pietro, richiamando l ... online-news.it

Papa Leone XIV: Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli

Video Papa Leone XIV: Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.