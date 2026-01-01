Papa Leone XIV | Il nuovo anno inauguri un' epoca di pace e amicizia tra i popoli

Il Papa Leone XIV ha augurato un buon anno a tutti, sottolineando l'importanza di rinnovare il nostro impegno verso la pace e l'amicizia tra i popoli. Durante l'Angelus del 1° gennaio 2026, ha invitato a riflettere sulla possibilità di costruire un’epoca di collaborazione e rispetto reciproco, affinché il nuovo anno possa essere un momento di dialogo e speranza per l'intera umanità.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Fratelli e sorelle, buon anno. Mentre il ritmo dei mesi si ripete, il Signore ci invita a rinnovare il nostro tempo, lavorando finalmente a un'epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

Capodanno 2026, Papa Leone XIV: "È bello pensare all'anno che inizia come un cammino aperto da scoprire" - (LaPresse) Papa Leone XIV ha dato il benvenuto al nuovo anno con una messa nella Basilica di San Pietro. stream24.ilsole24ore.com

Papa Leone XIV apre il nuovo anno invocando una “pace disarmata e disarmante” - Nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e in occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace, Papa Leone XIV ha presieduto questa mattina la Messa nella Basilica di San Pietro, richiamando l ... online-news.it

Mattarella in un messaggio a papa Leone XIV: “Insufficienti gli sforzi verso un'orizzonte di pace” x.com

Tg3. . Coesione sociale, libertà, democrazia, la forza dell’Italia secondo il Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, in cui spiccano le parole sulla pace, ribadite anche nel messaggio di questa mattina a Papa Leone in occasione della g - facebook.com facebook

