Papa Leone XIV | Il nuovo anno inauguri un' epoca di pace e amicizia tra i popoli – Il video

In occasione del primo gennaio 2026, Papa Leone XIV ha pronunciato un messaggio di speranza e rinnovamento durante l'Angelus. Il Papa ha invitato a considerare il nuovo anno come un'opportunità per promuovere pace e amicizia tra i popoli, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per un futuro più armonioso. Un messaggio di sobrietà e riflessione che invita tutti a contribuire a un mondo migliore.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Fratelli e sorelle, buon anno. Mentre il ritmo dei mesi si ripete, il Signore ci invita a rinnovare il nostro tempo, lavorando finalmente a un'epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell’anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

