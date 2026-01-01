Papa Leone XIV | Il nuovo anno inauguri un' epoca di pace e amicizia tra i popoli – Il video

In occasione del primo gennaio 2026, Papa Leone XIV ha pronunciato un messaggio di speranza e rinnovamento durante l'Angelus. Il Papa ha invitato a considerare il nuovo anno come un'opportunità per promuovere pace e amicizia tra i popoli, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per un futuro più armonioso. Un messaggio di sobrietà e riflessione che invita tutti a contribuire a un mondo migliore.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Fratelli e sorelle, buon anno. Mentre il ritmo dei mesi si ripete, il Signore ci invita a rinnovare il nostro tempo, lavorando finalmente a un'epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell’anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Papa Leone XIV: "Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli" Leggi anche: Roma, prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: "Due popoli due Stati unica via", pontefice: "Costruiamo pace" - VIDEO Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo; New York, al posto di Dolan un prelato lontano da Trump: il cambio di rotta di Papa Leone XIV nella chiesa Usa; Leone XIV. «Verso una pace disarmata e disarmante»; Papa Leone XIV in piazza San Pietro: «Scenari di guerra continuano a sconvolgere il pianeta». Poi il Te Deum: «Roma tuteli fragili e migranti». Papa Leone XIV: "Il nuovo anno inauguri un'epoca di pace e amicizia tra i popoli" - Mentre il ritmo dei mesi si ripete, il Signore ci invita a rinnovare il nostro tempo, lavorando finalmente a ... la7.it

Papa Leone XIV: "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare il calendario" - "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare le pagine del calendario e riempire le nostre agende. ilgiornale.it

Leone XIV: “inauguriamo un’epoca di pace e amicizia tra tutti i popoli” - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Mattarella in un messaggio a papa Leone XIV: “Insufficienti gli sforzi verso un'orizzonte di pace” x.com

Tg3. . Coesione sociale, libertà, democrazia, la forza dell’Italia secondo il Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, in cui spiccano le parole sulla pace, ribadite anche nel messaggio di questa mattina a Papa Leone in occasione della g - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.