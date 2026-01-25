Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sostituzione di persona e omissione di soccorso | che è successo

Leonardo Maria Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di sostituzione di persona e omissione di soccorso in relazione a un episodio avvenuto il 16 novembre. L'indagine mira a chiarire le circostanze e le responsabilità legate all'incidente, nel rispetto delle procedure legali e delle norme vigenti.

Leonardo Maria del Vecchio indagato per sostituzione di persona e omissione di soccorso in un incidente risalente allo scorso 16 novembre. Le indagini faranno chiarezza sull'accaduto Essere uno degli uomini più ricchi d’Italia non mette al riparo dai guai. Neppure quando il cognome è Del Vecchio. Leonardo Maria, erede del fondatore di Luxottica, uno dei più grandi imperi industriali del Paese, oggi si ritrova al centro di un episodio di cronaca. L’imprenditore è indagato per sostituzione di persona e omissione di soccorso in un incidente risalente allo scorso 16 novembre con la sua Ferrari Purosangue 222. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

