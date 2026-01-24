Leonardo Maria Del Vecchio indagato dopo un incidente in Ferrari l' accusa sulla sostituzione di persona

Leonardo Maria Del Vecchio è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione a un incidente con la sua Ferrari avvenuto a Milano. Le autorità lo contestano per sostituzione di persona e omissione di soccorso. L’indagine mira a chiarire le circostanze dell’incidente e il comportamento dell’indagato, nel rispetto delle procedure legali e delle normative vigenti.

Leonardo Maria Del Vecchio ha ricevuto un avviso di garanzia ed è accusato di sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. Il figlio del patron di Luxottica, dopo un incidente in tangenziale a Milano con la sua Ferrari, avrebbe chiamato un suo dipendente in modo che fingesse di essere al volante al momento del sinistro. A confermare questa versione ci sarebbero testimonianze e immagini delle telecamere. Leonardo Maria Del Vecchio e l'incidente in Ferrari Perché Leonardo Maria Del Vecchio è indagato L'accusa sulla sostituzione di persona Leonardo Maria Del Vecchio e l’incidente in Ferrari Partiamo dal fatto principale e cioè l’incidente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in FerrariLeonardo Maria Del Vecchio è sotto indagine per un incidente stradale avvenuto a bordo di una Ferrari.

