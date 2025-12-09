Spazio inclusivo per la comunità | nasce la Casa delle Associazioni a San Bonifacio

Lunedì mattina è stata inaugurata a San Bonifacio la nuova Casa delle Associazioni, uno spazio dedicato a promuovere l'inclusione e la partecipazione della comunità. Un luogo pensato per essere il centro nevralgico delle attività civiche e sociali, favorendo l'incontro e la collaborazione tra le diverse realtà locali.

È stata inaugurata lunedì mattina la nuova Casa delle Associazioni, un luogo pensato per diventare il cuore pulsante della vita civica e aggregativa di San Bonifacio. La struttura, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, accoglierà sei realtà del territorio, offrendo loro uno spazio stabile. 🔗 Leggi su Veronasera.it

