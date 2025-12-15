© Forlitoday.it - Nuova vita per l’ex Stecca Nefetti: ora è Casa delle Associazioni in memoria di Gabriele Nuzzolo

Non sono mancate le emozioni nella domenica di Santa Sofia. E' stata inaugurato il nuovo volto dell’ex Stecca Nefetti, ora Casa delle Associazioni, un nuovo punto di riferimento per la vitalità civica e l’associazionismo del comune bidentino. Il momento più toccante è stato l’intitolazione. Forlitoday.it

