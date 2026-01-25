Legname alla Chiusa di Errano | Interverremo ma funziona tutto

Dopo 29 giorni dalla segnalazione, la Chiusa di Errano rimane ancora interessata da tronchi, legna e detriti accumulati contro la struttura. Nonostante la criticità, non sono stati ancora avviati interventi risolutivi. È importante monitorare la situazione e attendere eventuali azioni da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la funzionalità dell'area.

"Sono passati 29 giorni e la Chiusa di Errano si trova ancora in queste condizioni: tronchi, legna e detriti accumulati contro la struttura, senza che sia stato effettuato alcun intervento risolutivo. Dopo le alluvioni che hanno devastato Faenza e dopo un’alluvione scongiurata solo per fortuna la vigilia di Natale, questa non è più un semplice ritardo: è irresponsabilità politica". Così la consigliera comunale della Lega Roberta Conti ieri attaccando l’Amministrazione comunale riguardo alla situazione della Chiusa di Errano dove sotto al ponte si sono accumulati detriti legnosi. "Qui non siamo davanti a un imprevisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

